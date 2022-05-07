Украину ждет аномальное лето, будет невыносимая жара: детальный прогноз синоптиков

Погода в Украине этим летом будет неустойчивой и с большими перепадами температуры. Аномальная жара и засуха будут сменяться грозами и шквальным ветром.

Такой прогноз дал народный синоптик Леонид Горбань в своей книге "Погода к 2030 году". Об этом пишет "Главред".

Погода в июне 2022

Первый месяц лета в этом году обещают теплым, но при этом погода будет резко меняться. За короткое время возможны переходы от жары и ясного неба к похолоданию с дождями и грозами.

В конце июня в Украину придет сильна жара.

Погода в июле 2022

Июль по сравнению с июнем будет прохладным. Второй месяц лета в Украине сначала будет дождливым, однако уже в середине июля вернется теплою

Видео дня

В начале третьей декады этого месяца также ожидаются осадки, которые потом уступят место потеплению.

Погода в августе 2022

Третий месяц лета не порадует украинцев обильными дождями, в августе будет очень жарко, из-за чего может начаться засуха. Лишь в середине и конце месяца могут пойти небольшие дожди.

При этом климатолог Светлана Бойченко успокаивает: большой засухи в Украине быть не должно, хоть это лето и будет жарким. По ее прогнозу, в этом году в летние месяцы ожидается больше дождей, чем раньше.

"Последние тенденции таковы, что температура летом будет держаться выше нормы. Причем если раньше жаркая погода была характерной для июля – августа, то сейчас температурные рекорды переместились на июнь", – сказала Бойченко.

Ранее OBOZREVATEL писал о том, что в мае 2022 года в Украине ожидаются волны похолодания и периоды осадков, которые будут ненадолго прерываться. В начале месяца погода будет дождливой.