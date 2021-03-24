Украину засыплет снегом и придет гололедица: появился новый прогноз погоды

В Украине 25 марта вновь ожидается ухудшение погоды. Так, на большей части территории выпадет снег и даже будет гололедица.

Об этом предупредила на своей странице в Facebook синоптик Наталья Диденко. В то же время она отметила, что температура везде уже будет плюсовой.

"Нынешняя весна так обрадовалась, что уже в Украине, что никак не может спокойно взяться за работу. Вот и в четверг будет гонять ветром, сыпать снегом и даже толкаться на гололедице! В конце марта! А еще нарушит субординацию и сделает, например, южную часть Украины одной из самых холодных, а северную – одной из самых теплых", – отметила Диденко.

Юг Украины 25 марта станет самым холодным, а север – самым теплым Facebook Натальи Диденко

Метеоролог уточнила, что в южных регионах, на востоке и в большинстве центральных областей в течение дня ожидается +1...+5 градусов. Между тем на севере, западе и в Винницкой области воздух прогреется до +4...+9 градусов, а на Закарпатье – до +10...+11 градусов.

Что касается осадков, то в западных, северных областях и на Винниччине 25 марта они маловероятны. Однако на остальной территории еще будет сыпать снегом, мокрым снегом, а иногда ожидается его налипание и усиление ветра до штормового.

В Украине ожидается ухудшение погоды Facebook Натальи Диденко

"Словом, некомфортная погода с осложнениями ситуации на дорогах – на юге, востоке и в большинстве центральных областей", – добавила Диденко.

В Киеве, по ее словам, четверг будет солнечным, без осадков. Воздух днем прогреется уже до +7 градусов. Что касается остальной Украины, то потепление ожидается на выходных.

Как сообщал OBOZREVATEL, 24 марта в половине Украины будет наблюдаться солнечная погода, а в половине – идти снег. Кроме того, синоптики предупредили, что ночные морозы еще задержатся.