Украину в выходные накроют дожди и грозы: синоптики дали детальный прогноз. Карта

В Украине в ближайшие выходные ожидается пасмурная погода с осадками. Местами пройдут грозовые дожди, а средняя температура воздуха днем опустится до +23 °C.

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В частности, в воскресенье будет дождь по всей стране. Об этом свидетельствуют данные прогноза Украинского гидрометеорологического центра.

Прогноз погоды в Украине на 3 августа

В субботу облачно с прояснениями, ночью местами кратковременный, а днем сильный дождь, гроза. Осадков не будет разве что на Херсонщине, Запорожье, Донетчине, Луганщине и в Крыму.

Ветер преимущественно северо-восточный, 5-10 м/с. Средняя по стране температура ночью +15… +17 °С, днем +23… +25 °С. В западной части ночью столбики термометров опустятся и до +13 °С, в то же время на юге будет +21 °С ночью и д +33 °С днем.

Прогноз погоды в Украине на 4 августа

В воскресенье в стране облачно с прояснениями, ночью дождь с грозой, днем преимущественно кратковременные небольшие осадки, более сильные только в центральных регионах. Ветер северный, 5-10 м/с, на юге – юго-западный, 7-12 м/с.

Средняя суточная температура по большей части будет оставаться такой же, как и накануне: ночью +15… +17 °С, днем +23… +25 °С. Днем свежее всего в западных регионах, а наиболее жарко – в южных, где на фоне дождя солнце прогреет воздух до +32 °С.

Как сообщал OBOZ.UA, начальник отдела агрометеорологии Украинского гидрометцентра Татьяна Адаменко рассказала, что после непродолжительного похолодания в Украину снова может вернуться аномальная жара. По ее словам, уже на следующей неделе столбики термометров в некоторых регионах поднимутся до +40 °С.

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