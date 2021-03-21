Украину в конце марта накроет трехдневная магнитная буря: как уберечься

С 28 по 30 марта на Украину обрушится трехдневная магнитная буря, которая отразится на самочувствии людей. Кроме того, 28 марта должен состояться переход на летнее время, если Кабмин не отменит его.

Как сообщает tesis.lebedev.ru, до этого магнитосфера будет спокойной. А вот в эти дни магнитный всплеск ожидается средней активности. Чтобы минимизировать его воздействие, рекомендуется пить травяные чаи.

Отметим, что следующая магнитная буря средней активности накроет Украину 9 апреля. При этом самый сильный шторм ожидается 10 апреля.

Магнитные бури в конце марта 2021 года tesis.lebedev.ru

Как уберечь здоровье от воздействия магнитных бурь

Чтобы смягчить вредное воздействие магнитных бурь, медики рекомендуют придерживаться главных правил здорового образа жизни:

высыпаться;

придерживаться распорядка дня;

гулять на свежем воздухе (избегая прямых лучей солнца);

отказаться от тяжелой и жирной пищи, кофе и алкоголя;

пить травяные чаи;

выпивать не менее двух литров воды в день;

тем, кто страдает от хронических заболеваний, – ограничить физические нагрузки и иметь необходимые лекарственные средства под рукой.

Напомним, магнитная буря – это возмущение магнитного поля Земли, которое может длиться от нескольких часов до нескольких суток. Ее вызывают мощные потоки солнечного ветра и связанная с ними ударная волна, направленные в сторону атмосферы нашей планеты. Колебания магнитосферы в основном происходят в средних, высоких и низких широтах.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Солнце вступило в новый цикл, который продлится 11 лет. Активность звезды стала расти после минимума, который пришелся на декабрь 2019 года.