Україну наприкінці березня накриє триденна магнітна буря: як уберегтися

З 28 до 30 березня Україну накриє триденна магнітна буря, яка відіб'ється на самопочутті людей. Крім того, 28 березня має відбутися перехід на літній час, якщо Кабмін не скасує його.

Як повідомляє tesis.lebedev.ru, до цього магнітосфера буде спокійною. А ось у ці дні магнітний сплеск очікується середньої активності. Щоб мінімізувати його вплив, рекомендується пити трав'яні чаї.

Зазначимо, що наступна магнітна буря середньої активності накриє Україну 9 квітня. До того ж найсильніший шторм очікується 10 квітня.

Магнітні бурі наприкінці березня 2021 року tesis.lebedev.ru

Як уберегти здоров'я від впливу магнітних бур

Щоб пом'якшити шкідливий вплив магнітних бур, медики рекомендують дотримуватися головних правил здорового способу життя:

висипатися;

дотримуватися розпорядку дня;

гуляти на свіжому повітрі (уникаючи прямих променів сонця);

відмовитися від важкої та жирної їжі, кави й алкоголю;

пити трав'яні чаї;

випивати не менш ніж два літри води на день;

тим, хто страждає від хронічних захворювань, – обмежити фізичні навантаження й мати необхідні лікарські засоби під рукою.

Нагадаємо, магнітна буря – це збурення магнітного поля Землі, яке може тривати від кількох годин до кількох діб. Її викликають потужні потоки сонячного вітру та пов'язана з ними ударна хвиля, що спрямовані в бік атмосфери нашої планети. Коливання магнітосфери здебільшого відбуваються в середніх, високих і низьких широтах.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Сонце вступило в новий цикл, який триватиме 11 років. Активність зірки стала рости після мінімуму, який припав на грудень 2019 року.