Украину окутает туман в канун Нового года

В четверг, 31 декабря, все без исключения области Украины окутает туман. Что же касается зимних осадков в виде снега, то они ожидаются только в двух горных регионах.

Как сообщила пресс-служба Укргидрометцентра, речь идет о Закарпатье и Ивано-Франковщине. Кроме того, водителей предупредили, что там образуется гололедица на дорогах. Ведь, помимо снега, на западе пройдут и дожди.

В связи с таким ухудшением погодных условий синоптики объявили на на указанной территории первый уровень опасности (желтый).

Всю Украину окутает туман. Пресс-служба Укргидрометцентра

Также синоптики отметили, что по всей территории государства 31 декабря ожидается сильный ветер. Скорость его порывов будет достигать 7-12 м/с, ночью в северных, центральных и южных областях – местами 15-20 м/с.

Температура на востоке, в Днепропетровской и Запорожской областях ночью будет колебаться от +2 градусов до -3 мороза, а днем – в пределах 0...+5 градусов. На остальной территории ночью прогнозируется +2...+7 градусов, днем – +4...+9.

Напомним, синоптик Наталья Диденко спрогнозировала, что 31 декабря и 1 января в Украине установится по-весеннему теплая погода – до +10 градусов. Несколько прохладнее будет только на западе и востоке.

В то же время в западных регионах в последний день 2020 года пройдут дожди. Рекорд плюсовой температуры будет наблюдаться на юге – +9...+13 градусов.

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