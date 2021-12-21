Украину накрыло сильное похолодание, страну заметает снегом: синоптики сказали, когда потеплеет

В Украине до конца недели прогнозируются сильные морозы и снег. Ночью в некоторых регионах температура опустится до -18 градусов, а потепление стоит ожидать ближе к выходным.

По информации Украинского гидрометцентра, в течение суток 21 декабря по всей Украине будет идти снег. В течение последующих дней осадки отступят, но морозы еще больше усилятся.

Во вторник, 21 декабря, в Киеве весь день будет идти снег. Температура днем может опуститься до 9 градусов мороза. Самые сильные холода прогнозируются в Черниговской, Харьковской, Сумской, Луганской областях, а также на западе Украины – до -12 градусов.

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Одесскую, Херсонскую и Николаевскую области также окутают морозы, хотя и не такие сильные 2-4 градуса ниже нуля.

В среду, 22 декабря, осадки прекратятся, однако морозы усилятся по всей территории Украины. Самая низкая температура ожидается в Луганской, Харьковской и Сумской областях – до 18 градусов мороза. Даже на традиционно теплом юге страны прогнозируют до 10 градусов ниже нуля.

В столице в ночь со вторника на среду ожидается до -13 градусов, а днем температура будет колебаться до 6 до 8 градусов мороза.

В четверг, 23 декабря, существенных изменений в погоде не произойдет – по всей территории страны будет переменная облачность и сильные морозы. До -10 градусов прогнозируется во Львовской, Тернопольской, Волынской, Ривненской, Хмельницкой, Черновицкой областях.

В Черкасской, Днепропетровской, Полтавской и Запорожской областях ночью прогнозируется 13-15 градусов мороза, а днем температура составит 5-7 градусов ниже нуля.

В пятницу, 24 декабря, в Украине ожидается преимущественно солнечная погода. Морозы начнут постепенно отступать, однако в большинстве регионов все еще сохранятся ночные -10 градусов. В Киеве в пятницу днем прогнозируют 3-5 градусов со знаком минус, а ночью – до 12 градусов мороза.

Однако резкое повышение температуры произойдет уже в субботу, 25 декабря. Практически на всей территории страны ожидается мокрый снег с дождем.

В субботу в Киеве ночью ожидается 3-5 градусов ниже нуля, а днем - до +2 градусов. На западе Украины и ночная, и дневная температура будет варьироваться в пределах 0 - +2 градуса. В Херсонской, Одесской и Николаевской областях ожидается 1-3 градуса мороза ночью и до +4 днем.

В центре Украины в субботу днем также потеплеет до 2-4 градусов выше нуля, но ночью сохранятся достаточно сильные морозы – 5-7 градусов со знаком минус.

Холоднее всего в субботу будет на востоке Украины. В Донецкой, Луганской, Харьковской и Сумской областях ночью прогнозируется 8-10 градусов мороза, а днем до +2. Также в этих регионах в первый выходной недели ожидается снег.

Как сообщал OBOZREVATEL, на Новый год в Украине снова может быть очередное похолодание. Такие синоптические периоды длятся по 4-5 дней, когда доминирует один определенный процесс. Таким образом, если в конце этой недели – в начале следующей будет потепление, то за ним снова может быть похолодание.