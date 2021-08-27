Украину накроют мощные ливни, непогода обойдет лишь шесть областей: прогноз на пятницу

В пятницу, 27 августа, в Украине в большинстве регионов пройдут мощные дожди. Ливни обойдут стороной лишь шесть областей: Винницкая, Житомирская, Киевская, Черкасская, Кировоградская и Николаевская.

Об этом сообщает пресс-служба Украинского гидрометцентра. По прогнозу синоптиков, в областях, где пройдут дожди ожидается скорость ветра 3-8 м/с.

Самая низкая температура воздуха в пределах +18+20 градусов установится в западных областях. Чуть больше воздух прогреется в центре страны +22+24. Жарче всего будет в восточных и южных областях +27+29.

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В Киеве сегодня прогнозируется солнечная погода без осадков. Днем столбики термометра доберутся до отметки 21-23 градуса выше ноля.

Синоптики также предупредили, что 27 августа в Луганской, Харьковской, Николаевской, Херсонской областях будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности.

Как писал OBOZREVATEL, народный синоптик Леонид Горбань сказал, что в сентябре погода в Украине будет одновременно и летней, и осенней. Начало месяца обещает быть достаточно теплым, но с его второй половины может начаться существенное похолодание.