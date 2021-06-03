Украину накроет циклон: синоптики рассказали, где будут дожди и +22

Погода в Украине в пятницу, 4 июня, все еще будет влажной, однако уже немного теплее. Над территорией многих областей ночью и днем будет царить циклон с дождями.

В то же время на западе температура воздуха в дневное время подскочит до +22. Таким прогнозом поделилась народный синоптик Наталья Диденко в Facebook и Укргидрометцентр.

Согласно ему, циклон и его атмосферные фронты снова будут поливать дождями восток страны, юг, часть центральных и немного северных регионов. Однако большинство областей севера и запада побудут среди сухой погоды.

Температура воздуха начнет постепенно повышаться. Так, днем ожидается +17... +22 градуса. На юго-востоке – Донетчина, Луганщина, Запорожье и Крым – будет свежее, +14... +19.

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По словам Диденко, ветер в Украине в пятницу будет преимущественно северо-восточный, порывистый.

В Киеве воздух прогреется до +20 градусов, серьезного дождя синоптик не обещает. В то же время отметила, что в дальнейшем в Украине будет умеренно тепло, но дождей будет хватать.

По данным Укргидрометцентра, 4 июня в южной части, восточных и Днепропетровской областях ожидаются небольшие, местами умеренные дожди, грозы. На остальной территории без существенных осадков. Ветер прогнозируют северный и северо-восточный, 7-12 м/с. Температура ночью от +8 до +13, днем +17... +21, на Закарпатье воздух прогреется до +22 градусов.

В Киеве в пятницу значительных осадков не обещают. Ветер северо-восточный, 7-12 м/с. Столбики термометров ночью покажут +10... +12, днем +18... +20.

Как сообщал OBOZREVATEL, заведующая отделом климатических исследований и долгосрочных прогнозов погоды Украинского гидрометеорологического института НАН Вазира Мартазинова озвучила уникальный прогноз погоды на все три месяца лета 2021 в Украине.