Украину накроет циклон с дождями: синоптик уточнила прогноз погоды
Погода в Украине в воскресенье, 6 июня, будет дождливой, но теплой. Осадки принесет циклон.
Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко. По ее словам, ожидается также "восточное неприятное направление ветра".
Согласно прогнозу Диденко, температура воздуха в Украине в воскресенье останется комфортной, в течение дня +20+25 градусов. В Киеве 6 и 7 июня будет преобладать влажная погода. Пройдут периодические дожди.
"Завтра разве что столица может попасть в маленький просвет, поэтому дожди, если и будут – или незначительные, или с прояснениями. Но в понедельник, 7 июня, на работу собирайтесь в противодождевые доспехах", – отметила синоптик.
В то же время, согласно прогнозу Укргидрометцентра, осадков 6 июня не ожидается в Ривненской, Житомирской, Черкасской, Херсонской и Кировоградской областях. На остальной территории Украины днем ожидаются дожди и дожди с грозами. Воздух днем прогреется от +20 до +23 градусов, ночью температура составит +10+14 градусов.
Теплее всего будет на Закарпатье +23+25 градусов. Там осадки ожидаются и днем, и ночью.
В понедельник, 7 июня, погода на всей территории останется аналогично теплой и дождевой.
Напомним, в Украине 5-6 мая ранее спрогнозировали погоду местами со шквалами и грозами. В пяти регионах существует высокая опасность возникновения пожаров в экосистемах, в том числе из-за несоблюдения правил отдыхающими: в Волынской, Ривненской, Тернопольской, Житомирской и Сумской областях. Ожидаются порывы северо-западного ветра, скорость которого будет достигать 7-12 метров в секунду.
Как сообщал OBOZREVATEL:
в Киеве 6 июня ожидаются дождь и гроза. Скорость ветра на выходных составит 7-12 метров в секунду.
глава Укргидрометцентра Николай Кульбида прогнозирует 40-градусную жару летом-2021 в Украине. Особенно жаркими будут июль и август.