Украину накроет новая волна жары: синоптики дали свежий прогноз

В пятницу, 9 июля, в Украине ожидается бездождевая погода. Из-за антициклона жара усилится, температура воздуха местами достигнет +35 днем.

Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко в Facebook. Такой же прогноз дают специалисты с Укргидрометцентра.

Отмечается, что в течение следующего дня в большинстве областей столбики термометров будут подниматься до +29... +33.

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Наиболее жарко будет в восточной части страны, где прогнозируют +30... +35. Жара сохранится в ближайшие дни и на следующей неделе, в частности в столице.

Диденко добавила, что после такой жаркой погоды первый дождь следует ожидать примерно 12 июля.

По данным Укргидрометцентра, в ближайшие дни по всей стране сохранится сухая погода. Ночью 9 июля воздух прогреется до +14... +19 градусов, в Киеве даже выше – до +20. Днем на большей части территории ожидается +29... +32, а на Закарпатье на несколько градусов выше.

В столице в пятницу ожидается сухая жаркая погода с температурой воздуха +28... +32 градуса.

Как сообщал OBOZREVATEL, синоптик Леонид Горбань спрогнозировал погоду до конца лета в Украине. Он пообещал температурные качели в июле и отметил, что август будет прохладнее.