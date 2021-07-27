Украину накроет новая волна жары, но потопов не будет: в Гидрометцентре дали прогноз на неделю

В ближайшие дни погода в Украине будет довольно жаркой. В отдельных регионах ожидается до +35 градусов, возможны шквалы и грозы. Впрочем, такой жары, которая была на экваторе июля, уже не будет. Маловероятны и потопы вроде того, который был в Одессе.

Об этом в эксклюзивном блиц-интервью OBOZREVATEL рассказала синоптик Украинского гидрометцентра Наталья Птуха. Далее приводим ее прямую речь.

Выходные нам обеспечили антициклон. Он обеспечил нам спокойную погоду без осадков и довольно комфортные температурные значения за счет того, что перед этим был приток прохладного воздуха с северо-запада.

Сейчас этот антициклон постепенно теряет свою силу. Эта неделя будет не совсем устойчивой, температура будет достаточно высокой. Столбики термометров по Украине будут в пределах +28... +32 градуса, а на юге страны даже до +35 градусов. Такие показатели будут сохраняться до конца рабочей недели.

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Но это уже не будет такая жара, как в предыдущий период, когда часто случались тропические ночи.

27-29 июля по территории Украины будут проходить фронтальные системы. Во вторник, 27 июля, они будут над западом страны, в среду – над западом и северным центром, а в четверг практически над всей территорией Украины. Поэтому могут быть кратковременные дожди, грозы, местами град и шквалы.

Но это летние явления, поэтому обычно они кратковременны и наблюдаются на отдельных территориях. Например, в Киеве в среду ночью может пройти дождь, а весь день пройдет без осадков. Конечно, мы будем это уточнять, но кратковременные дожди в эти дни могут быть по всей Украине.

Но особой свежести они не принесут, поскольку тепло будет оставаться.

Относительно погоды на выходные можно указать лишь на ориентировочную тенденцию – прогноз будет составляться позже. Температура должна оставаться в тех же пределах, то есть ночью +15... +20 градусов, днем +28... +33 градуса, на юге несколько выше.

А на начало следующей недели, по предварительным прогнозам, мы ожидаем, что будет изменение синоптической ситуации, будет ослабление жары.

Потоп в Одессе был вызван прохождением мощного атмосферного фронта. Перед этим довольно долго был жаркий период. Сыграл свою роль большой контраст температур, а также местные условия. Из-за этого образовался мезоциклон. Когда залило Киев, это тоже был мезоциклон.

Сказать, будет ли что-то подобное в течение этой недели, пока сложно, потому что это очень локальные процессы. Их видно буквально за несколько часов до начала.

Тем не менее, эта неделя должна быть спокойной. Кое-где возможны кратковременные дожди, поэтому стоит это учитывать.