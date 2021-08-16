Украину накроет новая волна жары, но будут грозы и шквалы: прогноз на начало недели

Погода в Украине в понедельник, 16 августа будет дождливой, но не во всех регионах. Дожди с грозами продолжат идти в начале недели 17-18 августа.

Об этом говорится в прогнозе Украинского гидрометцентра. Так, 16 августа осадки ожидаются в западных областях, на остальной территории страны – сухо. Температура воздуха, несмотря на ливни, днем поднимется до +29 +33 градусов, ночью посвежеет до +15 +18 градусов.

Видео дня

Во вторник, 17 августа, дожди с грозами продолжат идти в западных областях, а к ним присоединится Киев. Воздух прогреется максимум до +23 +25 градусов днем, ночью +15 +17. В Киеве, как и в других областях Украины, будет теплее – до +31 +33 градусов днем, ночью +15 +19 градусов.

Среда будет дождливой почти во всех регионах Украины. Согласно прогнозу, исключением станут только Львов, Луцк, Харьков, Запорожье, Донецк и Луганск. На западе температура воздуха ночью опустится до +10 градусов, днем +19 +22 градуса. На остальной территории страны +28 +33 градусов.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, 16 августа погоду в Украине будет определять антициклон, который обусловит жару и отсутствие осадков в большинстве регионов. Но дождь с грозой днем может пройтись на западе.