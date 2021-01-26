Украину накроет непогода: где ожидается штормовой ветер и метели
Во вторник, 26 января, из-за ухудшения погоды в Украине объявили штормовое предупреждение. В этот день сильный ветер может привести к проблемам с электроснабжением, также ожидаются метели и на дорогах гололедица.
Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям. Спасатели ссылаются на прогноз Укргидрометцентра и предостерегают украинцев учитывать метеоситуацию, отправляясь по делам.
По данным синоптиков, порывы ветра будут достигать 15-20 м/с. На западе дороги скует гололед, на Волыни и Ривненщине ожидается значительный снег, метель (І уровень опасности, желтый).
Опасной будет погода в Киеве и Киевской области. В течение суток 26 января будет задувать сильный ветер 15-20 м/с (I уровень опасности, желтый).
В ГСЧС подчеркивают, что такие погодные условия приведут к нарушению энергообеспечения отдельных населенных пунктов. В частности, в Винницкой, Житомирской, Кировоградской, Киевской и частично Черкасской областях.
А в западных регионах – еще и к нарушению движения автомобильного транспорта на отдельных участках дорог.
Как сообщал OBOZREVATEL:
по прогнозу Украгидрометцентра, 26 января в Украине будет ветрено, ожидаются осадки в виде дождя и мокрого снега.
Синоптик Наталья Диденко предупредила об ухудшении погоды в Киеве 27-28 января. По ее словам, ее повлечет циклон с Балкан.
Со своей стороны метеоролог Вазира Мартазинова спрогнозировала новое похолодание в Украине в феврале.