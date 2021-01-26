Украину накроет непогода: где ожидается штормовой ветер и метели

Во вторник, 26 января, из-за ухудшения погоды в Украине объявили штормовое предупреждение. В этот день сильный ветер может привести к проблемам с электроснабжением, также ожидаются метели и на дорогах гололедица.

Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям. Спасатели ссылаются на прогноз Укргидрометцентра и предостерегают украинцев учитывать метеоситуацию, отправляясь по делам.

По данным синоптиков, порывы ветра будут достигать 15-20 м/с. На западе дороги скует гололед, на Волыни и Ривненщине ожидается значительный снег, метель (І уровень опасности, желтый).

Опасной будет погода в Киеве и Киевской области. В течение суток 26 января будет задувать сильный ветер 15-20 м/с (I уровень опасности, желтый).

В ГСЧС подчеркивают, что такие погодные условия приведут к нарушению энергообеспечения отдельных населенных пунктов. В частности, в Винницкой, Житомирской, Кировоградской, Киевской и частично Черкасской областях.

А в западных регионах – еще и к нарушению движения автомобильного транспорта на отдельных участках дорог.

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