Синоптики пообещали дожди по всей Украине 4 февраля

Всю территорию Украины 4 февраля накроет дождями, в то же время в Сумах, Чернигове и Киеве возможен мокрый снег.

Такой прогноз погоды дали синоптики "Укргидрометцентра". Температура воздуха днем и ночью будет плюсовой, уточнили они.

Теплее всего днем будет на юге, в Симферополе, Херсоне и Одессе, – 8–10 °С выше нуля.

Тепло будет и на западе страны:

в Ужгороде днем +7...+9 ° С, ночью +2...+4 °С;

в Ивано-Франковске, Хмельницком, Черновцах и Тернополе днем +6...+8 °С, ночью +2...+4 °С.

Ниже температура воздуха опустится в Чернигове, Кропивницком, Полтаве и Днепропетровске: днем и ночью здесь ожидается +2...+4 °С.

Ветер юго-западный, 7–12 м/с.

В Киеве столбик термометра покажет днем +3...+5 ° С, ночью 0...+2 ° С, возможен снег с дождем.

Ранее синоптики предупредили о том, что в четверг, 4 февраля, в Украину придет мощный циклон Siegbert с атмосферными фронтами, который принесет существенное ухудшение погоды, – ожидаются сильный ветер и дожди почти во всех областях.

В целом погода в Украине в феврале будет такой же изменчивой, как и в январе. Синоптики прогнозируют ряд периодов потепления и похолодания. В первой декаде февраля за погоду в стране будут биться сразу несколько циклонов. Будет и дождь, и мокрый снег.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинские Карпатах 3 февраля вновь засыпало снегом, местами высота покрова достигала метра и больше. Из-за этого в горах возможен сход снежных лавин.