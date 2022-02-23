Украину накроет дождь с мокрым снегом: прогноз погоды на 24 февраля

В четверг, 24 февраля, температура на всей территории Украины немного снизится. В большинстве регионов будет идти небольшой дождь с мокрым снегом.

Об этом сообщил Укргидрометцентр. По прогнозам синоптиков, днем облачно с прояснениями.

В большинстве областей дневная температура будет колебаться в пределах +4...+6. Чуть теплее будет на Киевщине, в Днепропетровской, Кировоградской и Запорожской областях, а также в Крыму – от +5... до +8. А в Николаевской и Херсонской области воздух прогреется до +10.

Ночная температура будет колебаться от -1 до +4. В Карпатах ночью -2...-7, днем от 2 градусов тепла до 3 градусов мороза.

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Дождь с мокрым снегом будет идти практически по всей территории Украины. Но если в Донецкой и Луганской областях осадки ожидаются на протяжении всех суток, то на остальной территории – преимущественно ночью.

Сухо будет только в Полтавской, Днепропетровской, Харьковской и Кировоградской областях.

Ветер ожидается северо-восточный 5-10 м/с. В западных и северных областях – переменных направлений 3-8 м/с.

В Киеве 24 февраля ночью ожидается небольшой дождь с мокрым снегом. Днем без осадков. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура ночью 0...-2, днем от 5 до +7.

Синоптик Наталья Диденко порадовала украинцев своими прогнозами. По ее словам, восточный фронт покидает Украину и унесет с собой осадки.

"24 февраля западная облачность растворится в более чистом небе, лишь в ближайшую ночь еще останутся остатки осадков. Восточный фронт, поджав хвост, покинет нашу территорию", – написала Диденко в Facebook.

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Как сообщал OBOZREVATEL, глобальное изменение климата будет иметь последствия для нашей страны. В Украине может повыситься среднегодовая температура, а зима – совсем исчезнет.