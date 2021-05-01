Украину на Пасху зальют дожди: синоптики уточнили прогноз погоды

В воскресенье, 2 мая, на Пасху в Украине во всех областях ожидаются дожди. Погода будет пасмурной, но при этом теплой.

Об этом свидетельствуют данные Украинского гидрометцентра. Также прогнозируются грозы (чтобы посмотреть карту, доскролльте страницу до конца).

Температура воздуха утром будет колебаться от 10 до 12 градусов тепла, днем по стране +22… +24.

Погода в Киеве также будет пасмурной и дождливой. Утром ожидается +10… +12, а днем от 22 до 24 тепла.

Напомним, ранее сообщалось, что последний месяц весны обещает быть "среднестатистическим" – не слишком жарким и не слишком холодным. Впрочем, начало пляжного сезона может несколько затянуться.

Как писал OBOZREVATEL, Пасха в 2021 году у православных христиан отмечается 2 мая. О том, как правильно отметить и что категорически не рекомендуется делать в Светлое Христово Воскресение, читайте в нашем материале. Напомним, католики отметили праздник 4 апреля.