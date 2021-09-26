Украину на два дня накроет магнитная буря

Украину в ближайшее время затронет магнитная буря, ее мощность составит 5 баллов. Она начнется во вторник, 28 сентября, и продлится два дня. Такие бури не считаются слишком сильными, однако и они происходят достаточно редко.

Об этом свидетельствует прогноз Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца Физического института имени П. Н. Лебедева. Солнечная активность в эти дни может провоцировать у людей головную боль, головокружение и тошноту.

Самочувствие в дни магнитных бурь может ухудшится у метеозависимых людей, пожилых, беременных, а также тех, у кого есть хронические заболевания.

Симптомами, кроме перечисленных выше, могут стать повышение давления, обострение болезней, бессонница и боли в сердце.

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Чтобы избежать негативного влияния солнечных вспышек, стоит придерживаться ряда рекомендаций:

нужно спать не меньше восьми часов в сутки, а ложиться в одно и то же время;

отказаться от кофе, сигарет и алкоголя перед и во время магнитной бури;

больше гулять на свежем воздухе;

ограничить жирное, острое и жаренное в рационе;

принимать контрастный душ.

Напомним: магнитные бури являются реакцией магнитного поля Земли на вспышки, происходящие на Солнце. Эти колебания могут негативно отражаться на человеческом здоровье, а также усложнять работу систем связи.

Следующее повышение солнечной активности после двухдневной бури ожидается 5 и 10 октября.

Как сообщал OBOZREVATEL, в понедельник, 27 сентября Украину накроет скандинавский циклон LJOBA. Погода при этом будет сухой и свежей.