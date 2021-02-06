Украину 7 февраля накроет магнитная буря: как защититься

В воскресенье, 7 февраля, из-за усиления солнечного ветра Украину, как и всю планету, накроет геомагнитная буря.

Об этом сообщается на сайте Лаборатории рентгеновской астрономии солнца. Буря будет незначительной, но может вызвать ухудшение самочувствия у метеочувствительных людей.

Самая большая геомагнитная активность ожидается с 5 до 8 утра.

В такие дни многие люди могут чувствовать аритмию сердца, шум в ушах, скачки давления. А еще головную боль, переутомление и бессонницу. Кроме этого, психическую неуравновешенность и просто желание с кем-то поссориться.

Прежде всего магнитная буря 7 февраля будет иметь негативное влияние на людей с метеозависимостю, пожилого возраста и тех, кто имеет проблемы с сердцем, сосудами, другие хронические болезни. Таким медики советуют держать рядом лекарства.

Как уберечься в дни магнитных бурь:

по возможности, не планировать особенно трудные задачи на работе. Это касается умственного и физического труда;

полноценно спать – не менее 7-8 часов в день;

отказаться от алкоголя, кофе заменить зеленым или травяным чаем;

не перегружать желудочно-кишечный тракт жареной и вообще жирной пищей;

больше гулять на свежем воздухе, при этом избегая переутомления;

людям из групп риска – контролировать давление и следить за самочувствием.

Как сообщал OBOZREVATEL, всего в феврале 2021 года случится четыре магнитные бури. Некоторые из них будут достаточно сильными.