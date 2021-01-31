Украину 1 февраля накроет магнитная буря: как уберечься

В понедельник, 1 февраля, из-за усиления солнечного ветра Украину, как и всю планету, накроет геомагнитная буря.

Она будет незначительной, но может вызвать ухудшение самочувствия у метеочувствительных людей. С таким предупреждением выступило Национальное управление океанических и атмосферных исследований США.

По словам специалистов, ожидается магнитная буря уровня G1. Она будет связана с усилением солнечного ветра, возникающего из выступления южной полярной корональной дыры.

В классификации геомагнитных бурь, как известно, существует всего пять уровней – от G1 до G5. Эксперты объясняют, что буря класса G1 способна спровоцировать незначительные сбои в работе энергосистем, повлиять на пути миграций птиц и животных. Тогда как более сильные геомагнитные колебания приводят к нарушениям связи и перебоям в работе навигационных систем.

Независимо от силы бури, в такие дни многие люди могут чувствовать аритмию сердца, шум в ушах, скачки давления. А еще головную боль, переутомление и бессонницу. Кроме этого, психическую неуравновешенность и просто желание с кем-то поссориться.

Прежде всего магнитная буря 1 февраля будет иметь негативное влияние на людей с метеозависимостю, пожилого возраста и тех, кто имеет проблемы с сердцем, сосудами, другие хронические болезни. Таким медики советуют держать рядом лекарства.

Как уберечься в дни магнитных бурь:

по возможности, не планировать особенно трудные задачи на работе. Это касается умственного и физического труда;

полноценно спать – не менее 7-8 часов в день;

отказаться от алкоголя, кофе заменить зеленым или травяным чаем;

не перегружать желудочно-кишечный тракт жареной и вообще жирной пищей;

больше гулять на свежем воздухе, при этом избегая переутомления;

людям из групп риска – контролировать давление и следить за самочувствием.

Как сообщал OBOZREVATEL, всего в феврале 2021 года случится четыре магнитные бури. Некоторые из них будут достаточно сильными.