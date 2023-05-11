Украинцы жалуются на фейковые записи в Helsi: в сервисе видят две причины проблемы

Украинцы начали массово жаловаться на электронную медицинскую службу Helsi. Там появились фейковые записи. Люди обнаружили, что на их имя в личном кабинете регулярно выписываются направления к врачам, на анализы и другие процедуры. При этом, сам владельцы личных кабинетов этого не делали.

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В сети предположили, что доктора таким образом "набивают" себе часы. Как известно, именно медперсонал вносит всю информацию в систему.

Экс-заместитель начальника в КП "Киевский метрополитен" Наталья Макогон пишет, что несуществующие приемы к врачу появились не только в ее личном кабинете на портале Helsi, но и в кабинете ее мужа.

По ее словам, кто-то в ее личном кабинете записался и провел видеоконсультацию с ее семейным врачом. А от имени ее супруга было получено направление на флюорографию, анализ крови, к травматологу и урологу.

Макогон возмущена, ведь авторизация в личном кабинете на портале происходит по номеру телефона и там хранятся данные пациента.

"И мне эта история не ок. Ни один из нас, пользователей, не ожидает обнаружить, что кто пользуется твоим профилем…Благодаря помощи друзей врачей выяснили, что в моем случае (у вас могут быть другие) запись делала не семейный врач, а вторичное звено. Помимо собственно консультации мне еще назначили обследование гинеколога и рентген", – написала Макогон.

Менеджер по коммуникациям в Украине, Кавказе и Молдове в Philip Morris International Мария Попова также пожаловалась, что часть записей в ее личном кабинете принадлежит неизвестному ребенку.

"С Helsi реально какая-то фигня. Я туда никогда не заходила, у меня даже кабинета не было, сейчас прочла о проблеме с левыми записями, создала кабинет, зашла – а там какой-то два уже три года, кто-то от моего имени ходит по врачам, причем часть из них детские… Детский ЛОР с причиной "жалобы на нос"? Направление на кардиограмму? Дерматовенеролог?" – пишет Попова.

В комментариях пользователи предположили, что таким образом врачи "нарабатывают" себе рабочие часы, от которых зависит их зарплата.

В службе Helsi попытались назвать причины фейковых записей. Директор Евгений Донец также считает, что врач сам создал несуществующие приемы, а еще он предположил, что мог произойти сбой.

"Мы находимся на таком этапе, когда большие системные решения, как электронная система здравоохранения, постоянно развиваются. Поэтому могут возникать ошибки с внесением информации – это переходный этап цифровизации", – написал Донец.

В случае несуществующих приемов или назначений, он порекомендовал обратиться в медучреждение, где работает врач.

Также отменить приемы можно, обратившись в службу поддержки Helsi. Она самостоятельно обратится в медучреждение.

Донец подчеркнул, что данные принадлежат пациенту, а за корректность их внесения в систему отвечает именно врач.

"Вывод: Helsi – это мостик между врачом и пациентом. Он прозрачен, поэтому вы видите что о вас вносит врач. Можно ли избежать проблемы некачественных записей или минимизировать ее – да! Работаем над этим", – сказал директор Helsi.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в одной из клиник в Одессе заключили декларации со 175 уже умершими людьми. Кроме того, в электронной системе Helsi у пациентов стали появляться липовые приемы у врачей.