Украинцы засыпали обращениями Криса Эванса после ранения ''голоса Капитана Америки'' в Соледаре

После того, как "голос Капитана Америки" актер Дмитрий Линартович получил ранение в Соледаре, украинцы устроили флешмоб из обращений к Крису Эвансу. Американского актера просят поддержать украинского коллегу, а также рассказать о нем своим фанатам.

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Как известно, именно Линартович в украинском прокате озвучивает персонажей, которых играет Крис Эванс. В частности, и супергероя из фильмов по мотивам комиксов Marvel Капитан Америка. Украинцам Дмитрий Линартович хорошо известен по фильмам "Прошедший сквозь Огонь", "Толока", "Гетман" и "Обмен".

После того, как в сети появилось видео с раненым актером, многие пользователи тегают Криса Эванса. Они отмечают, что Линартович – "это настоящий Украинский Мститель, который прямо сейчас защищает миллионы украинцев от войны, которую Россия развернула в нашей стране".

"Любимый Крис Эванс, ваш украинский голос – Дмитрий – был ранен российскими захватчиками. Пожалуйста, распространите эту новость среди ваших фанатов", – написала пользователь @soleiroliii.

"Эй Крис Эванс, этот храбрый мужчина дублирует вашего персонажа Капитана Америку в фильмах Marvel. Возможно, вы могли бы сказать ему пару слов?" – пишет пользователь @dobriyvecher.

Также Эванса призывают присоединиться к инициативе помощи Украине по примеру исполнителя роли Люка Скайуокера Марка Хэммила, помогающего собирать средства на Армию дронов.

"В фильмах Капитан Америка, по факту Капитан Украина. Герой", – также пишут украинцы.

Дмитрий Линартович пошел добровольцем на фронт с самого начала полномасштабной войны в феврале 2022 года. Сейчас он служит разведчиком в 46-м отдельном десантно-штурмовом батальоне. Воевал в Бахмуте – месяц назад публиковал фото оттуда.

А недавно актер получил тяжелую контузию и осколочное ранение в бою за Соледар.

Как сообщал OBOZREVATEL, Дмитрий Линартович опубликовал свое первое фото после серьезного ранения, полученного в боях за Соледаря Бахмутского района. В комментарии под снимком защитник поблагодарил ВСУ и медиков за спасение своей жизни.

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