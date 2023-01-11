Актер-воин Линартович опубликовал свое первое фото после тяжелого ранения под Бахмутом: попытки улыбнуться

Украинский актер театра и кино, музыкант, а с первых дней полномасштабного вторжения и десантник Дмитрий Линартович опубликовал свое первое фото после серьезного ранения, полученного в боях за Соледар Бахмутского района. В публикации защитник поблагодарил ВСУ и медиков за спасение своей жизни.

Видео дня

Соответствующий кадр был сделан в поезде для тяжелораненых. Его Линартович опубликовал на личной странице в Facebook.

Как можно увидеть на снимке, у актера сильно повреждено лицо, в частности правый глаз. Позади – койки с другими ранеными товарищами по службе, которых, очевидно, везут из Донецкой области в относительно безопасные регионы для дальнейшего лечения и восстановления.

"Поезд для тяжелораненых от ВСУ. Спасибо врачам и ВСУ за заботу! Я все время в пути. Первые попытки улыбнуться. И помните, что мы побеждаем, потому что наша Украинская нация несокрушимая!" – подписал свое селфи артист.

В комментариях интернет-пользователи благодарят героя за его мужество и отвагу, желая скорейшего выздоровления: "Улыбка есть! Будет все остальное! Благодарность, Дмитрий! Божьей опеки и помощи! Быстрого выздоровления!", "Пускай хранит вас Господь", "Держись, пожалуйста! Верим и надеемся, что ты как можно скорее восстановишься. Сил и энергии".

Напомним, у Линартовича диагностировали тяжелую контузию. Для его лечения и восстановления необходима финансовая помощь.

Как писал OBOZREVATEL, ранее актер-десантник обратился к гражданам Украины. В видеоролике Линартович подчеркнул, что украинцев никогда не сломить.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!