Украинцы в Милане устроили протест против показа фильма российских пропагандистов. Фото

Проукраинская ассоциация и активисты в итальянском Милане во вторник, 13 февраля, вышли на митинг против российской пропаганды. Демонстрация прошла у миланского клуба Unità Proletaria, который организовывал показ скандального пропагандистского фильма "Свидетель".

Кроме украинских активистов, в митинге также приняли участие представители так называемого сообщества свободных россиян, которых в этот раз было немало.

Организаторами протеста выступили Ponte Antico с участием +Europa, Associazione Enzo Tortora и Azion.

Украинские и пророссийские активисты стояли по разные стороны дороги, а за ним также следили представители правоохранительных органов Милана.

"Организаторы российского шабаша были агрессивными, махали тряпкой (флагом РФ. – Ред.) и кричали нам "Свобода Донбасса" и "нацисты", "слуги США" и другие штампы Кремля", – рассказали участники украинского митинга.

Однако проукраинская акция все равно была громче и за счет большего количества участников и благодаря аппаратуре, которая усиливала протестующих.

С начала 2024 г. российская пропаганда пытается прорваться в итальянские города с организацией мероприятий, театральных и музыкальных шоу.

Организаторы мероприятия отмечают, что очень важно бороться с российской пропагандой в Италии, поскольку ее пытаются скрыть под формой культурного мероприятия и пропихнуть во все уголки итальянского общества.