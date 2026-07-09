Блог | Закон один для всех: избивать военнослужащих ВСУ – преступление
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То, что вчера произошло во Львове в отношении военнослужащих Вооруженных Сил Украины, – это позор
Избивать военнослужащих ВС Украины – преступление.
Никакие эмоции или личное недовольство не могут служить оправданием насилия в отношении тех, кто сегодня защищает Украину.
За такие действия все виновные должны нести предусмотренную законом ответственность.
В то же время, если отдельные военнослужащие во время проведения мероприятий по оповещению сами прибегали к незаконному применению физической силы или превышали свои полномочия, они также должны отвечать по закону.
Закон должен быть одним для всех – независимо от должности, формы или статуса. Только принцип неотвратимости ответственности способен обеспечить справедливость и доверие общества.
Любые попытки оправдать насилие с любой стороны лишь раскалывают общество и играют на руку российскому врагу.