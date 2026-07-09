То, что вчера произошло во Львове в отношении военнослужащих Вооруженных Сил Украины, – это позор

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Избивать военнослужащих ВС Украины – преступление.

Никакие эмоции или личное недовольство не могут служить оправданием насилия в отношении тех, кто сегодня защищает Украину.

За такие действия все виновные должны нести предусмотренную законом ответственность.

В то же время, если отдельные военнослужащие во время проведения мероприятий по оповещению сами прибегали к незаконному применению физической силы или превышали свои полномочия, они также должны отвечать по закону.

Закон должен быть одним для всех – независимо от должности, формы или статуса. Только принцип неотвратимости ответственности способен обеспечить справедливость и доверие общества.

Любые попытки оправдать насилие с любой стороны лишь раскалывают общество и играют на руку российскому врагу.