О позорных событиях во Львове!

Видео дня

Во-первых, российская пропаганда бесплатно получила очередной, ой какой шикарный информационный подарок, который они будут использовать долго и максимально профессионально. Они это умеют. Во-вторых. Все, что произошло и, к сожалению, еще произойдет, в очередной раз доказало тот факт, что громкими заявлениями и яркими лозунгами проблему мобилизации не решить. А проблема существует. Огромная проблема! Правда, на Банковой делают вид, что ее не замечают, потому что если принимать какие-то решения, то что потом делать с рейтингами? И проблема ведь не одна, их много.

Если говорить кратко… проблема терпимости общества к нападениям на представителей ТЦК. Потому что так сложилось, что те, кто в форме ВСУ, слышат в свой адрес много разных ругательств (у них даже форму срывают), а те, кто нападает, – героические герои. Кто за это ответил? Правильно… Никто. Кого-нибудь задержали? Кому-нибудь объявили подозрение в нападении на представителей ТЦК во время действия военного положения? Нет… Едем дальше. Проблема в куче непонятных решений ВЛК, когда, например, наркомана со стажем признают полностью годным и отправляют в армию. Теперь трахайтесь, командиры, вы сами с ним. А нам пох*й. Кто за это ответил? Правильно… Никто. Проблема определенных действий самих ТЦК, которые уже привлекают внимание омбудсмена и временной следственной комиссии. Кто за это ответил? Правильно… Тоже никто! Ну и так далее.

Главные истории дня

В соцсетях сломаны миллиарды копий. В сотрудников ТЦК при первой же возможности летят камни. Войско на всёе это смотрит с крайней степенью ох*ивания, и только на Банковой продолжают играть в мощную и несокрушимую игру – Реформа! Вот, вот! Вот подождите. Осталось чуть больше времени, и мы яяяяяякак зах*рачим реформу, яяяякак все офигеют!

А что такого меняет эта ваша реформа? Те, кто с двадцать второго года уклоняется от мобилизации, сразу же побегут в ТЦК или рекрутинговые центры? А приведите мне хоть одну причину, почему они должны так поступить? Ну хоть ОДНУ! Четыре года не делали, а теперь, после введения реформы, должны??? А зачем условному Василию сейчас добровольно идти и подписывать контракт, если со всех сторон раздаются слухи, что осенью будет прекращение огня, а потом… Ну потом ещё что-то будет! И если тот же условный Василий не хочет идти добровольно (потому что он и так нормально зарабатывает, живёт с семьёй свою классную жизнь, крутил он на известном месте ваш ТЦК и менять комфортную гражданскую жизнь на военную нет ни малейшего желания), то что…? Ну, ваши условия контрактов его не вдохновили! Что дальше? Принудительный призыв? А какого х*ра? Ну что такого принудительного для условного Василия есть в вашей, так называемой реформе, чтобы он сейчас уже сидел и упорно о чем-то думал, понимая, что нужно же как можно быстрее выбирать подразделение и должность?! Ах, ничего реального!... Ну все! Круг замкнулся. Более того, условный Василий видит перед собой пример вполне реального Ермака, который после увольнения из ОП просто наплевал на ту самую мобилизацию. И что? И ничего…

Мне все это ой как напоминает армейскую шутку: "Господа солдаты, вопрос с баней решен! Бани – НЕ БУДЕТ!".

p.s. Просто интересно, сколько из тех, кто вчера напал на представителей ТЦК, будут задержаны и осуждены? Могу предположить, что… НИКТО!