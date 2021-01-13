Украинцы в 2020 году стали несчастнее иракцев – опрос

В 2020 году индекс счастья украинцев упал в два раза по сравнению с 2019 годом, в результате чего наша страна оказалась в конце списка из 41 государства, спустившись ниже Ирака.

Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного фондом "Демократические инициативы" и Киевским международным институтом социологии. Показатели нашей страны составили 14% в прошлом году против 33% в 2019-м (чтобы посмотреть инфографику, доскролльте страницу до конца).

Согласно обнародованным данным, 49% опрошенных ответили, что чувствуют себя счастливыми, 35% – что несчастливы. Еще 14% не смогли четко ответить на вопрос.

Данные опроса украинцев.

Отмечается, что индекс упал из-за роста количества несчастливых украинцев.

Сравнение индекса счастья в Украине за 2019 и 2020 годы.

Таким образом, Украина оказалась одной из последних в списке 41 страны, войдя в топ-5 самых несчастливых стран. Хуже нее ситуация только в Армении (12%), Гонконге (7%), Гане (0%) и Северной Македонии (-3%).

Топ-5 самых несчастливых стран.

Топ-5 самых несчастливых стран.

Самые высокие показатели у Кыргызстана (85%), Казахстана (78%), Эквадора (77%), Колумбии (77%), Азербайджана (76%).

В соседних с Украиной странах – Польше и России – 39% и 19% соответственно.

Индекс счастья в 41 стране мира.

Индекс счастья в 41 стране мира.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее гендиректор КМИС Владимир Паниотто заявил, что в 2020-м совпало два явления: коронавирус с карантином и разочарование в политике.

По его словам, большинство украинцев надеются, что 2021 год будет лучше.