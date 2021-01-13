Українці у 2020 році стали нещаснішими за іракців – опитування

У 2020 році індекс щастя українців упав удвічі порівняно з 2019 роком, унаслідок чого наша країна опинилася наприкінці списку із 41 держави, спустившись нижче від Іраку.

Про це свідчать дані опитування, проведеного фондом "Демократичний ініціативи" та Київським міжнародним інститутом соціології. Показники нашої країни становили 14% у минулому році проти 33% у 2019-му (щоб подивитися інфографіку, доскрольте сторінку до кінця).

Згідно з оприлюдненими даними, 49% опитаних відповіли, що почуваються щасливими, 35% – що нещасливі. Ще 14% не змогли чітко відповісти на запитання.

Дані опитування українців.

Зазначено, що індекс упав через зростання кількості нещасливих українців.

Порівняння індексу щастя в Україні за 2019 і 2020 роки.

Тож Україна виявилася однією з останніх у списку 41 країни, увійшовши до п'ятірки найбільш нещасливих країн. Гірше ніж у неї ситуація тільки у Вірменії (12%), Гонконзі (7%), Гані (0%) і Північній Македонії (-3%).

Топ-5 найбільш нещасливих країн.

Топ-5 найбільш нещасливих країн.

Найвищі показники у Кигризстану (85%), Казахстану (78%), Еквадору (77%), Колумбії (77%), Азербайджану (76%).

У сусідніх з Україною країнах Польщі та Росії 39% і 19% відповідно.

Індекс щастя в 41 країні світу.

Індекс щастя в 41 країні світу.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше гендиректор КМІС Володимир Паніотто заявив, що у 2020-му збіглося два явища: коронавірус із карантином і розчарування в політиці.

За його словами, більшість українців сподіваються, що 2021 рік буде кращим.