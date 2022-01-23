Прекрасный день, господа. Ласковая зима, выходной, День соборности Украины. Вот что еще нужно украинцу для счастья? Разве что горячий борщ и маленький экскурс в историю своего государства. Особенно если украинца тревожат разные тяжкие мысли. А нам с вами испорченное настроение не нужно. У нас есть большие планы, не забывайте. Кто национальную идентичность будет восстанавливать, если у вас стресс?

Поэтому сделайте глубокий вдох, имею для вас маленький месседж: знание прошлого дает уверенность в будущем.

Так что посмотрите, котики, разные видео об истории Украины (я вам ссылки ниже оставлю). Вот прям сегодня, вместо сериалов. Я даже читать вас ничего не заставляю. Там вы поймете одну замечательную и вдохновляющую вещь: украинцы умеют давать пизд*лей. Это тупо отчеканено в генетическом коде.

Далее текст на языке оригинала.

Видео дня

Наша нація має долю, але та доля сформувала капець який характер, що є всередині кожного з вас. Ми вміємо, коли треба, об’єднуватися та красиво вправляти мозок біснуватим.

Ну, так сталося, що предки нам залишили смачний та ідеальний шматок землі. Але не буде ж поважний українець кидати свою хату, якщо його сусід – вср*тий заздрісний алкоголік. Так, брикається воно і буянить, але коли полізе, то відбрикається собі назад.

Ну, ви ж знаєте: Жовто-блакиииитні наші прапори. Ми не перемоооожні, шаблі до гори.

А от обіцяні відео:

1. Українські Джеймси Бонди: секретні служби в боротьбі за незалежність.

2. НАЙЗАГАДКОВІШИЙ "Бій під Крутами"

3. За що спалили Москву? | Історія України від імені Т.Г. Шевченка

4. Таємниці великих Українців. Андрей Шептицький

5. Акт Злуки - від Соборності до краху держави

Цьом.