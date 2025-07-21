Видео дня
Блог | Украинцы — самые лучшие во всем мире. Только надо, чтобы кто-то грабли убрал
Характерные качества "среднего украинца/украинки" — памятка для внешних партнеров и украинской власти.
Далее текст на языке оригинала.
- Загострене почуття справедливості.
- Високий "больовий" поріг.
- Недовіра до будь-якої влади, особливо тієї, яка зловживає та намагається чіплятися за свої повноваження до-останнього.
- Бажання зміни хибних правил гри, але готовність ними користуватися для себе.
- Несприйняття авторитаризму чи, навіть, одноосібної влади, але при цьому завжди пошук "правильного" Гетьмана, який би взяв на себе всю відповідальність.
- Хвороблива довірливість до медійно розкручених персонажів.
- Висока, але фрагментована пасіонарність.
- Велика готовність до самопожертви, включно з фізичною.
- Завищені очікування від всього закордонного.
- Довіра більше до інформації з міжнародних джерел, ніж українських медіа.
- Практична відсутність уваги до ефективності витрачання народних грошей (податків).
- Невідповідність низької самооцінки та реального високого потенціалу.
І при всьому цьому…
… унікальна здатність "наступати кілька разів на ті ж самі граблі".
Тому українці — найкращі у всьому світі (це моя суб’єктивна думка, якщо що).
Тільки треба, щоб хтось граблі прибрав...
Важно: мнение редакции может отличаться от авторского. Редакция сайта не несет ответственности за содержание блогов, но стремится публиковать различные точки зрения. Детальнее о редакционной политике OBOZREVATEL поссылке...