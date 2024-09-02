Украинцы просят Зеленского снизить мобилизационный возраст до 50 лет: петиция собрала необходимые подписи

Петиция к президенту Украины Владимиру Зеленскому с призывом уменьшить мобилизационный возраст набрала необходимые 25 тысяч голосов. В петиции предлагается снизить мобилизационный возраст для мужчин с 60 до 50 лет.

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Соответствующее обращение было зарегистрировано в официальном интернет-представительстве президента Украины. Ее создал 5 июля Андрей Азаров.

"Обращение к президенту Украины уменьшить мобилизационный возраст для мужчин с 60 до 50 лет с целью улучшения экономического положения в стране", – говорится в тексте петиции.

Любая петиция президенту Украины рассматривается при условии сбора в ее поддержку не менее 25 тыс. подписей в течение не более трех месяцев со дня ее обнародования. Поэтому у главы государства есть на ответ месяц.

По состоянию на данный момент всеобщей мобилизации подлежат военнообязанные мужчины, пригодные по состоянию здоровья, от 25 до 60 лет без опыта военной службы.

Ранее известный украинский юрист Роман Симутин собрал все предположения экспертов, волонтеров, военных и народных депутатов на этот счет, из чего сделал вывод: есть два возможных варианта снижения мобилизационного возраста. Либо с 25 до условного 21 года, либо с 60 до 55 или 50 лет.

В частности, Симутин цитирует нардепа Юрия Здебского из комитета по вопросам нацбезопасности. Последний говорил, что идут дискуссии, чтобы в армию призывали людей до 50 лет, не более, поскольку люди от 50 до 60 лет будут лучше помогать экономической ситуации.

Аналогично считает известный военный эксперт, полковник ВСУ Олег Жданов. По его мнению, людям за 50 труднее физически переносить все военные вызовы и нагрузки.

"Допускаю, что подобные заявления относительно уменьшения возраста мобилизации возникли не на пустом месте. Армия нуждается в молодых и выносливых", – говорит Симутин.

Однако он скептически настроен, что соответствующий закон будет принят, "поскольку политики и нардепы регулярно и массово об этом не говорят и соответствующие законопроекты в Верховную Раду не вносят ни коллективно, ни в одиночку".

Как сообщал OBOZ.UA, с сентября 2024 года процесс мобилизации продолжит регулироваться новым законом. Гражданам призывного возраста и дальше будут вручать повестки. Кто имеет право на отсрочку и кто подпадает под бронирование в сентябре 2024 года, читайте здесь.

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