'Украинцы проливают кровь за будущее Европы': Кличко на встрече с французским политиком Аланом Мадленом

Мэр Киева Виталий Кличко встретился с прибывшим в Украину французским политиком, экс-министром экономики и финансов Франции, сторонником либеральной экономики Аланом Мадленом. Об этом Кличко сообщил на своей странице в Facebook.

Французский политик выразил уважение и восхищение героизмом украинского народа, наших защитников, волонтеров, всех украинцев, уже месяц защищающих свою страну от агрессора.

Алан Мадлен отметил политическую поддержку Украины как суверенного государства с демократическим правительством. И предложил, чтобы Европа вместе с Украиной продемонстрировала желание и волю развивать тесные отношения, чтобы обеспечить мир и благополучие на основе общих ценностей демократии и свободы выбора.

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"Французский политик предлагает открыть как можно быстрее в сердце Киева центр ЕС – дом Европы. Как символ и сигнал о том, что ЕС – открывает двери европейским чаяниям и стремлениям Украины", – сообщил мэр Киева.

По словам французского политика, все европейские народы, европейские политики, депутаты и интеллектуалы, разделяющие цели совместной борьбы за демократические ценности, должны приобщаться. И выразить политическую поддержку борьбе украинцев, европейским устремлениям и перспективам Украины.

"Я во время общения еще раз подчеркнул, что сегодня Украина – форпост борьбы за свободу и демократические ценности, на которые посягнул российский агрессор. И сегодня украинцы проливают кровь и за свое будущее, и за будущее Европы и принципы и ценности цивилизованного мира", – подчеркнул Виталий Кличко.