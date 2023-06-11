Звідки ця ідея, що українці повинні бути як Ісус? Спокутувати усі, навіть чужі, гріхи, приймати усе, любити своїх ворогів, тощо.

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Чому ми повинні знаходити сили для того, щоби там щось розуміти, розбиратися у сортах ро@&ян, бути емпатичними?

Ні. Злість, агресія, чорний гумор - це нормальна здорова реакція психіки на той критичний стан у якому ми перебуваємо.

Краще скинути власну фрустрацію на чувака з РФ, якого зхавала акула, ніж на українця, близьку людину, власну дитину. Це нормальний психологічний захист. Не тільки нормальний, але здоровий!

Ми не повинні опікуватися чи замислюватися над почуттями росіян. Наше завдання - вижити, перемогти, максимально зберігти психічне здоров’я.

Тому смійтеся, жартуйте, ненавидьте ворогів! Ви - нормальні. На відміну від тих, хто своїм лицемірством та чистоплюйством набиває собі політичні бали у залишків тих, кому "какая разница"!