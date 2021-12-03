Украинцы назвали ответственного за борьбу с коррупцией – соцопрос

Украинцы считают, что именно президент ответственен за борьбу с коррупцией. А Владимир Зеленский не выполнил собственных обязательств по этому поводу.

Таковы результаты социологического опроса, проведенного исследовательской компанией "Active Group" в период с 29 ноября по 1 декабря 2021 года.

Так, согласно исследованию, 57,6% украинцев назвали президента Владимира Зеленского ответственным за борьбу с коррупцией. При этом 81,6% считают, что он не выполнил свои обещания по борьбе с коррупцией.

Оценивая разные учреждения, в обязанности которых входит борьба с коррупцией, украинцы поставили им следующие оценки по пятибалльной шкале. Худший показатель у Офиса Генерального Прокурора (1,78 из пяти). Далее с практически одинаковым результатом в рейтинге расположились НАПК и САП (1,86 и 1,87 балла соответственно). НАБУ получило отметку 1,91 балла. Самым эффективным органом оказался "традиционный" орган по борьбе с коррупцией – Министерство внутренних дел, которому украинцы поставили оценку 2,33 балла.

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Основную ответственность за борьбу с коррупцией украинцы возлагают именно на президента. 57,6% опрошенных назвали его ответственным за успехи и провалы в борьбе с коррупцией, а 48,7% – считают, что именно президент должен являться основным инициатором реформ в сфере борьбы с коррупцией. На втором месте – Верховная Рада Украины (45,4% и 31,8% соответственно). Правительство считают ответственным за борьбу с коррупцией 29,2%, а основным инициатором реформ – 12,6% респондентов.

При этом украинцы невысоко оценивают выполнение Владимиром Зеленским своих обещаний по борьбе с коррупцией: всего лишь 11,1% считает, что президент свои обещания выполнил (2% – полностью, 9,1% – частично), тогда как 81,6% так не считают (35,3% – "скорее не выполнил", 46% – "совсем не выполнил").

Полную презентацию с результатами исследования можно скачать по ссылке.

Исследование проводилось компанией "Active Group" в период 29 ноября – 1 декабря 2021 методом личных интервью. География: города Украины с населением 50 тыс. и более, за исключением оккупированных регионов. Всего опрошено 1200 респондентов. Выборка репрезентативна по возрасту, полу, региону Украины. Погрешность при доверительной вероятности 0,95 не превышает 2,9%.

Как сообщал OBOZREVATEL, новый соцопрос вновь показал падение рейтинга Зеленского и "Слуги народа".