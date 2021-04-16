Украинцы назвали борьбу с коронавирусом провальной – опрос

В Украине 53% жителей считают борьбу с коронавирусом в стране провальной. Удовлетворительной ее назвали 34%, а успешной – всего 3%. При этом 10% опрошенных затруднились ответить на вопрос.

Такие данные озвучили в эфире "Свободы слова Савика Шустера" по результатам репрезентативного опроса населения, проведенного социологической компанией Liberty Report. Программа транслировалась на YouTube-канале Shuster online в пятницу, 16 апреля (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте страницу до конца).

Ответственность за результаты борьбы с COVID-19 украинцы возложили на министра здравоохранения Максима Степанова – 46% опрошенных, президента Владимира Зеленского – 23%, премьер-министра Дениса Шмыгаля – 13% и 10% – на местные власти.

Среди опрошенных мужчин провальной борьбу с эпидемией назвали 59%, среди женщин – 48%, а удовлетворительной – 30% и 38% соответственно. Больше всего недовольных среди людей категории 60+ – 58%, а чаще всего борьбу с COVID-19 называла удовлетворительной молодежь (18-29 лет) – 44%.

На востоке Украины большинство опрошенных заявили о провале борьбы с коронавирусом – 65%, на юге и в центре – 54% и 55% соответственно. В западных регионах мнения разделились почти поровну – 44% за вариант "удовлетворительная", 43% – за "провальную".

Опрос провели также среди категории 14-17 лет. Самые юные украинцы в основном считают борьбу с эпидемией удовлетворительной – 47%, а провальной – 36%. Ответственность за ее результаты большинство из них возложило на главу Минздрава и президента.

Как сообщал OBOZREVATEL, главный санврач Украины Виктор Ляшко сообщил, что в Украине не было зарегистрировано никаких серьезных последствий после использования вакцины Covishield от AstraZeneca.