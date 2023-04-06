Украинцы могут получать от государства более качественные медицинские услуги, – Калашников

Украинцы могут получать более качественные медицинские услуги от государства и пользоваться за государственные средства услугами учреждений частной системы здравоохранения.

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Об этом в интервью NV рассказал Олег Калашников, совладелец сети "Добробут". По его словам, медицинское обслуживание в Украине может стать более качественным и выгодным для пациентов.

"В странах ЕС медицинский рынок развит, там много частных и государственных клиник. <…> В странах Восточной Европы развита страховая медицина, и клиент платит лишь часть суммы за обслуживание. Поэтому может создаваться впечатление, что цены ниже", — акцентировал совладелец "Добробута".

Вместе с этим Калашников отметил, что более качественная система здравоохранения в странах Европейского Союза возможна благодаря действующим там механизмам государственно-частного партнерства. Их нужно изучать и внедрять в Украине. Частный медицинский сектор снимет часть финансовой нагрузки с государства на содержание учреждений здравоохранения и может предоставлять людям медицинские услуги высокого уровня за государственные средства.

По словам Калашникова, после победы и вступления Украины в Европейский Союз страна может получить большие средства на послевоенное восстановление и развитие, в частности в сфере медицины. Поэтому уже сейчас Украина должна думать о максимально эффективных механизмах государственно-частного партнерства, которые удовлетворят потребности украинцев в качественных доступных медицинских услугах.

Сейчас вследствие войны Украина теряет большую часть медицинской инфраструктуры, а перед государством возникают серьезные вызовы относительно предоставления своим гражданам качественного обслуживания в сфере здравоохранения. Упадок медицинской сферы стал причиной массового отъезда медиков за границу — украинцы столкнутся не только с недостаточностью медицинской инфраструктуры и учреждений здравоохранения, но еще и с острым недостатком врачей.

"Сложная ситуация в Украине со средним медицинским персоналом, поскольку в странах ЕС для них нет дополнительного лицензирования и они сразу приступают к работе. Знание языка на высоком уровне им не нужно", — рассказал об утечке кадров совладелец сети "Добробут".

Олег Калашников подчеркнул, что механизмы государственно-частного партнерства помогут Украине создать современную развитую систему здравоохранения, обеспечат эффективное прозрачное использование помощи международных партнеров Украины и средств государственного бюджета.

"Меня беспокоит, что много средств закачивается в государственную медицину. Я не могу понять, эффективно они работают или нет. Как и ранее, считаю, что нужно принимать закон о сооплате. Но я уже устал стучать в закрытые двери, ведь сооплата важна и выгодна прежде всего пациентам. Если ее ввести, у пациента будет намного больший выбор медучреждений, где он захочет лечиться", — объяснил Олег Калашников.