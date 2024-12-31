Украинцев ждут важные изменения в мобилизационных правилах: нардеп раскрыл подробности

В Украине с начала войны проводится всеобщая мобилизация, в рамках которой на военную службу призывают граждан в возрасте от 18 до 60 лет, подлежащих воинской обязанности. В следующем, 2025 году украинцев ждут некоторые изменения в мобилизационных правилах.

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Об этом сообщил народный депутат Алексей Гончаренко. По его словам, главным нововведением является автоматическое предоставление отсрочки через систему "Резерв +" по запросу и ее автоматическая отмена на основе данных, полученных через электронный обмен информацией.

От близких родственников пропавших без вести больше не потребуют решения суда. Достаточно будет уведомления, выписки из приказа по части или выписки из Реестра.

Также появилась возможность сообщать об изменении персональных данных не только лично, но и путем внесения информации через систему "Резерв+".

Лица, являющиеся подозреваемыми или обвиняемыми, но не находящиеся под стражей, обязаны являться в ТЦК для мобилизации.

Напомним, в Украине обновлены правила пересечения границы во время военного положения для водителей, осуществляющих перевозку гуманитарной помощи. Информация о таких водителях должна быть внесена в Автоматизированную систему регистрации гуманитарной помощи.

Эти изменения направлены на усовершенствование процедуры выезда за границу водителей, которые доставляют гуманитарные грузы для Вооруженных сил Украины, других военных формирований и гражданского населения.

Как сообщал OBOZ.UA, правительство Украины расширило перечень категорий граждан, которые могут быть забронированы от мобилизации, включив в него священнослужителей. Всего допускается бронирование до 50% священников религиозных организаций.

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