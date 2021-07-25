Украинцев с паспортами РФ хотят лишать гражданства: юрист пояснил нюансы

Конституция Украины запрещает автоматическое лишение гражданства человека. Это же касается и тех, кто получил российские паспорта.

С таким заявлением в эфире телеканала "Украина 24" выступил правозащитник и адвокат Ярослав Гришин в ответ на соответствующую законодательную инициативу. В то же время он отметил, что в принято более 30 назад законе о гражданстве есть много пробелов.

Он пояснил, что особенно критиковалась норма касательно двойного гражданства. "Никаких санкций, никаких негативных последствий за то, что человек имеет 2, 3, 4 гражданства, у нас не было. Существует комиссия по вопросам гражданства при президенте. И, учитывая, что были пробелы, вопросы решались избирательно", – пояснил Гришин.

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Правозащитник отметил, что попытка урегулировать вопрос вызывает множество вопросов. Так, непонятным он назвал слово "автоматически".

Адвокат подчеркнул, что такая процедура является юридической, когда проводится исследование доказательств и решения принимаются в каждом отдельном случае.

Ввиду этого он подчеркнул, что необходимо вносить соответствующие изменения в Основной закон.

Как сообщал OBOZREVATEL, в украинском парламенте 23 июля зарегистрировали законопроект, который предусматривает автоматическое лишение гражданства Украины тех, кто получил российские паспорта.

В то же время многие украинцы в соцсетях поддержали эту инициативу.