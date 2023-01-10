Украинцев просят сдать кровь, чтобы спасти жизнь 26-летней красавице-киевлянке: девушка страдает редкой аномалией сосудов. Фото

Жительница Киева Наталья Курочкина обратилась ко всем неравнодушным украинцам с просьбой помочь. Ей срочно необходимо провести хирургическое вмешательство, для которого нужно много крови. От этой операции зависит жизнь девушки.

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Наталья все свои 26 лет страдает врожденной аномалией развития сосудов. При рождении на ее правой руке был едва заметен небольшой синяк, впоследствии разросшийся до огромных размеров. Болезнь поразила не только руку, но и спину и грудь.

Несколько лет назад девушка приняла участие в программе "Я стыжусь своего тела", однако там отказали Наталье в операции из-за плохого свертывания крови, что угрожало ее жизни.

Время проходило, и болезнь не только никуда не делась, но и прогрессировала. Недавно у девушки открылось кровотечение и она попала в реанимацию 9-й Киевской городской клинической больницы, где медики поддерживают ее жизнедеятельность.

Спасти жизнь молодой красивой девушки сможет операция, которую врачи готовы провести, однако для этого нужно много крови.

Крайне необходимо сдать кровь в течение текущей недели, до пятницы, 13 января, включительно.

Сделать это можно в Киевском городском центре по ул. Максима Берлинского, 12, возле станции метро "Дорогожичи" с 8:00 до 14:00 (с пометкой "Наталья Курочкина, 9 клиническая больница).

Наталья обратилась ко всем неравнодушным киевлянам и гостям города помочь ей в сборе необходимого для операции объема крови — группа и резус не имеют значения.

Донором может стать каждый желающий украинец от 18 до 60 лет, весом не менее 50 кг и без противопоказаний, связанных с наличием определенных заболеваний. Для проведения процедуры нужно иметь паспорт.

Подготовка к сдаче крови

За три дня до процедуры откажитесь от приема анальгетиков и аспирина, а также содержащих их лекарств (эти вещества ухудшают свертывание крови).

Не употребляйте алкоголь за 48 часов до сдачи крови. Исключите из рациона жирную, жареную, копченую, молочную пищу, соление.

Обязательно выспитесь и съешьте легкий завтрак (сладкий чай, диетическое печенье, каша на воде).

Не курите за час до сдачи крови.

Не приходите сдавать кровь, если чувствуете недомогание (озноб, головокружение, головные боли, слабость).

Во время осмотра врачом перед донацией откровенно отвечайте на вопросы и не скрывайте информацию об употреблении лекарства, алкоголя, наркотических веществ и перенесенных заболеваний.

Кто хочет помочь в лечении девушки финансово, может донатить на ее банковскую карту.

Карта ПУМБ 4314 1400 0121 1934 (Курочкина Н.А.)

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Помогите спасти жизнь молодой украинке и подарить ей радость здоровья!

Как сообщал OBOZREVATEL, мать парня с диабетом попросила украинцев спасти сына. Она обратилась за помощью для сбора денег на обслуживание инсулиновой помпы, купленной благодаря неравнодушным украинцам и спасшей юноше жизнь.

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