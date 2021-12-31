Украинцев предупредили об ухудшении погоды на Новый год: объявлен "желтый" уровень опасности

В Украине ожидается усложнение погодных условий. Объявлен I уровень опасности – желтый.

Об этом сообщается на сайте Государственной службы по чрезвычайным ситуациям со ссылкой на данные Укргидрометцентра. Так, 31 декабря на дорогах Украины гололедица, ночью и утром в восточных и западных областях туман, видимость 200-500 метров.

В северных и центральных областях местами гололед.

В Киеве и Киевской области ночью и утром также гололедица, местами гололед.

В ГСЧС предупредили, что такие погодные условия могут привести к ухудшению движения транспорта на отдельных участках дорог и улиц.

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В то же время на высокогорье восточной части Закарпатской области и в горах Львовской области наблюдается значительная снеговинная опасность (3 уровня).

Как сообщал OBOZREVATEL, после незначительного потепления, которое придет в Украину на Новый год, уже ближе к Рождеству в страну вернутся морозы. Однако насколько интенсивным будет похолодание, сейчас сказать сложно.

А синоптики Укргидрометцентра спрогнозировали, что погода в Украине 1 января ознаменуется потеплением. Также практически по всей территории страны ожидаются дожди с мокрым снегом и снег. Температура воздуха днем будет около +1...+7, ночью -4...+4.

Снегопады в Украине отступят уже после Нового года. 2 января по всей стране будет держаться солнечная погода без осадков. Температура воздуха -2...+2 днем и до -7 ночью.

В Киеве в последний день 2021 года потеплеет до +2 градусов, а 1 января будет дождь. 2 января погода в столице будет пасмурной, утром продолжится ночной снег, но к середине дня он должен закончиться. Температура воздуха -1…0 градусов.

Заведующая отделом прикладной метеорологии и климатологии УкрГМИ Вера Балабух отметила, что в январе и феврале 2022 года средняя температура воздуха будет немного выше нормы. Также подчеркнула, что снеговых осадков нынешней зимой в Украине будет не так много.