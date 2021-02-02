Украинцев предупредили об ухудшении погоды: где выпадет снег. Карта

Во вторник, 2 февраля, в Украине объявили штормовое предупреждение – І уровень опасности (желтый). На дорогах страны, кроме юго-восточной части, гололед.

В восточных, Херсонской, Запорожской и Днепропетровской областях ожидаются порывы ветра 15-20 м/с. В Киеве и области – на дорогах гололед, сообщает пресс-служба ГСЧС.

По прогнозу синоптиков, средняя температура воздуха ночью -0-6 градусов, днем​​-1+4. Холоднее всего будет на севере Украины – до 11 градусов мороза.

Спасатели предупредили, что из-за непогоды может отключиться электричество в отдельных населенных пунктах, а также – затруднено движение транспорта на дорогах.

В "Укравтодоре" добавили, что за минувшие сутки, 1 февраля, значительный снег до 20 см выпал в Черновицкой, Черкасской, Полтавской, южных районах Винницкой, Киевской и Сумской областей.

По состоянию на утро 2 февраля небольшой снегопад продолжает идти в Львовской и Винницкой областях. А дожди накрыли Днепропетровскую, Херсонскую, Запорожскую области и восток страны. Туман окутал Ровенскую, Тернопольскую, Полтавскую, Кировоградскую и Одесскую области.

"Состояние покрытия на отдельных участках дороги государственного значения в Волынской, Винницкой, Киевской, Черкасской, Черниговской областях – частично заснеженное, в областях с осадками местами мокрое, в остальных областях – сухое", – отметили в ведомстве.

Как сообщал OBOZREVATEL, синоптики дали прогноз погоды на февраль в Украине.