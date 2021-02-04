Украинцев предупредили об опасности за штормового ветра

В четверг, 4 февраля, в Украине объявлен первый уровень опасности (желтый) из-за сильного штормового ветра.

Как сообщила пресс-служба Укргидрометцентра, его скорость будет достигать 15-20 метров в секунду. В частности, наиболее чувствительными его порывы будут в западных, Житомирской, Киевской и Винницкой областях.

Кроме того, в пресс-службе Укравтодора добавили, что на Закарпатье, Ивано-Франковщине, Львовщине, Ривненщине, Тернопольщине, Хмельнитчине, Виннитчине, Житомирщине, Запорожье и Черниговщине местами ожидается дождь.

Между тем Донецкую, Кировоградскую, Полтавскую, Сумскую, Херсонскую, Черкасскую, Одесскую и Николаевскую области укроет туман.

Такая погода будет способствовать тому, что дорожное покрытие на большинстве автодорог государственного станет мокрым.

Напомним, ветреную и дождливую погоду в Украине принесет циклон Siegbert с атмосферными фронтами. Он будет двигаться в течение суток с запада на восток. Кроме шторма и сильных осадков, прогнозируются перепады давления и температуры. В северных регионах, в Киеве и в Украинских Карпатах ожидается снег и мокрый снег.

Как сообщал OBOZREVATEL, теплее всего 4 февраля будет на юге Украины. В частности, в оккупированном Симферополе, Херсоне и Одессе – 8...10°С выше нуля. А самая низкая температура установится в Чернигове, Кропивницком, Полтаве и Днепропетровске: днем и ночью здесь ожидается +2...+4°С.