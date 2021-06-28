Украинцев предупредили об опасности вареных креветок и сушеной рыбы: что нужно знать

Покупные вареные креветки и сушеная рыба могут быть очень опасными для здоровья. Они могут содержать возбудители пищевых отравлений вплоть до смерти.

Об этом рассказала эксперт по поведенческим факторам риска Центра общественного здоровья Министерства здравоохранения Украины Наталья Усенко в эфире на телеканале "Украина 24". По ее словам, у вареной креветки максимальный срок хранения 2-3 часа в холодильнике.

После этого, как сказала эксперт, она становится биологическим оружием.

"Она настолько опасна, там может быть все что угодно, там совершенно жуткие возбудители, которые вызывают пищевые отравления, потерю влаги и вплоть до смерти. Это ужасно", – рассказала Усенко.

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Также она назвала опасность сушенной рыбы – это мухи. Они также могут переносить инфекции.

"Муха летает по мусорам, по фекалиям. Потом она прилетает и садится на рыбу и все там оставляет. Вы эту сушеную рыбу не моете, все это остается там. Даже если вы рыбу почистите, все остается на ваших руках, вы принесете инфекцию в мясо и получите ее", – сказала эксперт.

Усенко призвала создать "пищевую полицию", которая проверяла бы качество продуктов.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Харькове 34 человека были госпитализированы с признаками острого пищевого отравления, среди них – 12 детей. Выяснилось, что люди ели суши в двух ресторанах. Уже на 18 июня их количество возросло до 57 человек, из них 16 детей.