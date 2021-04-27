Украинцев предупредили о вспышке коронавируса в июне

Очередной всплеск заболеваемости коронавирусом в Украине ожидается в июне 2021 года в связи с Пасхой и майскими праздниками.

Вспышка COVID-19 будет через три-четыре недели. Такой прогноз 26 апреля дал министр здравоохранения Максим Степанов в эфире "Свободы слова" на телеканале ICTV.

"Полностью ограничить посещение храмов в нашей стране невозможно. И в июне, через три-четыре недели после майских праздников, когда увеличивается мобильность населения, мы ожидаем увеличения количества больных", – отметил Степанов.

Министр надеется, что украинцы, особенно уязвимые группы населения, будут придерживаться в эти дни карантинных ограничений и рост заболеваемости будет не очень высоким.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, президент Владимир Зеленский заявил, что скопление верующих в храмах в предпасхальные дни и на Пасху могут привести к вспышке новой волны пандемии COVID-19 в Украине.