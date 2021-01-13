Украинцев предупредили о снеге и усилении морозов в четверг

В четверг, 14 января, погода в Украине будет снежной, а в горах возможен сход лавин. Также усилятся морозы.

Об этом сообщается на сайте Украинского гидрометцентра. Синоптики рекомендовали воздержаться от походов в горы (чтобы посмотреть карту, доскролльте страницу до конца).

Так, на высокогорье в Ивано-Франковской и Закарпатской областях в связи со снегопадами и метелями объявлена значительная снеголавинная опасность (ІІІ уровень).

Снег прогнозируется на западе, севере и центре страны.

Температура воздуха ночью будет колебаться от 2 до 5 мороза, на севере – до -8.

Днем ожидается от 0 до 4 мороза, "плюсы" будут только на юге – до 3 градусов.

В Киеве погода также будет снежной, ночью -5...-7, днем – до 4 мороза.

Как сообщал OBOZREVATEL, синоптик спрогнозировал морозы в Украине в течение недели, после чего вернется потепление.