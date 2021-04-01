Украинцев начали забирать в армию: кто не подлежит призыву

Антонина Карташева Общество 13:30, 1.04.2021 Обновлено: 13:57, 1.04.2021

В Украине в четверг, 1 апреля, стартовал весенний призыв в армию. По данным правительства, с 14 тысяч призывников в Вооруженные силы Украины пойдет служить найбольшее количество – 6 500.

Кто не подлежит призыву и сможет получить отсрочку читайте подробнее в материале OBOZREVATEL.

Согласно законодательству, решение о предоставлении отсрочки лежит на районных (городских) призывных комиссиях. Не подлежат призыву и будет предоставляться отсрочка на весь период получения образования гражданам призывного возраста, которые учатся:

  • в учреждениях общего среднего образования и профессионально-технического образования на дневной форме,

  • в учреждениях профессионального предвысшего образования на дневной форме,

  • в учреждениях среднего или высшего духовного образования на дневной форме,

  • в интернатуре, аспирантуре или докторантуре с отрывом или без отрыва от производства.

Кто еще не подлежит призыву?

Кроме того, что в армии не заберут учащихся, существуют другие отсрочки: по семейным обстоятельствам, для продолжения профессиональной деятельности и по состоянию здоровья.

Призывник по собственному желанию может отказаться от призыва, если имеет:

  • нетрудоспособных мать и отца, или одинокого нетрудоспособного отца или одинокую нетрудоспособную мать;

  • несовершеннолетних или нетрудоспособных родных братьев и сестер, если они не имеют других трудоспособных лиц, кроме призывника, которые будут их содержать;

  • одинокого отца или мать, у которых на удержании один или несколько несовершеннолетних детей;

  • ребенка в возрасте до 3 лет или ребенка старше 3 лет, который воспитывается без матери в связи с ее смертью или по решению суда;

  • двух и более детей;

  • ребенка с инвалидностью;

  • беременную жену.

Как сообщал OBOZREVATEL, президент Владимир Зеленский подписал указ о сроках проведения очередных призывов на срочную военную службу в Украине 2021 года. Отмечается, что призывники не будут служить на Донбассе.

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