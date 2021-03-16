Украинцев будут по-другому прививать вакциной CoviShield: что изменится

В Украине решили использовать зарезервированную для второй дозы вакцину от коронавируса CoviShield (индийское торговое название Oxford-AstraZeneca). В результате интервал между уколами может увеличиться до трех месяцев.

В Центре общественного здоровья Министерства здравоохранения объяснили OBOZREVATEL что перерыв 4-12 недель между первой и второй прививкой – это норма.

Как сообщил LIGA.NET член Национальной технической группы экспертов по вопросам иммунопрофилактики (НТГЭИ) Федор Лапий, обсуждение этой темы началось еще в феврале – после публикации в журнале The Lancet результатов масштабного исследования эффективности вакцины в Британии.

В начале марта НТГЭИ рекомендовала Минздраву увеличить интервал. На такое решение подтолкнули результаты британского исследования, которое показало, что эффективность защиты привитого выше при увеличенном интервале между дозами. Так, у тех, кто получил второй укол через 12 недель, эффективность была 81,3%. Если препарат повторно ввели менее, чем через 6 недель, – эффективность составила 55,1%.

"Принято решение максимально вакцинировать одной дозой "астры". Это даст нам возможность применить 250 тысяч доз – тех, которые были зарезервированы для второй дозы (при плане в 28 дней.– Ред.)", – сообщил Лапий.

Он уточнил, что корректировка схемы не касается других вакцин от COVID-19, которые получит Украина.

На сайте Минздрава вскоре должно появиться соответствующая информация, сообщил доцент кафедры детских инфекционных болезней Национальной медакадемии последипломного образования им. Шупика.

Отметим, что другое исследование показало: одна доза "астры" при замере в пятую неделю после укола на 94% снизила частоту госпитализаций людей в возрасте 80+, и кто все-таки заразился коронавирусом.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что часть стран Евросоюза приостановили вакцинацию AstraZeneca. Как известно, у препарата Oxford-AstraZeneca проблемы: ряд крупных и малых стран желает дополнительно уточнить профиль ее безопасности после сообщений о случаях тромбозов после прививки (ни один регулятор пока не говорит, что они произошли от прививки).

В то же время, ВОЗ и медики призвали вакцинироваться AstraZeneca, несмотря на опасения.