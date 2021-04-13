Украинцам рассказали, как Россия "украла" трех богатырей

Герои картины Виктора Васнецова "Три богатыря" – Илья Муромец, Добрыня Никитич и Алеша Попович – стали чуть ли не иконой российской пропаганды, хотя на самом деле имеют украинские корни.

Как пишет "24 канал", для создания мифа об "исконно русских молодцах" страна-агрессор присвоила себе этих персонажей. Но правда заключается в том, что они имели вполне реальных исторических прототипов среди украинцев (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Российская империя веками присваивала все сферы жизни украинцев, чтобы доказать, что и их история причастна к русской эпохе.

Именно из таких соображений россияне "одолжили" украинское устное народное творчество. Напомним, что героический эпос и былины появились именно в эпоху Киевской Руси. Например, былины Владимирского цикла (ведь центральной фигурой там является князь Владимир) формировались в IX – XIII веках. Даже россияне признают, что они таки киевские и все события происходят в Киеве и окружающих территориях во времена Владимира Великого.

В тех рассказах, кроме Киева, вспоминают и Чернигов, а также названия рек. Добрыня, например, бьется со змеем над Пучай-рекой. Историки и филологи предполагают, что речь идет о Почайне в Киеве.

Герои былин Илья Муромец, Добрыня Никитич и Алеша Попович имели своих исторических прототипов. И именно из-за них недавно вспыхнула ожесточенная информационная война между Украиной и Россией. Так, кремлевские пропагандисты обвинили Украину едва ли не в диверсии, поскольку наши ученые заявили, что Илья Муромец является выходцем с Черниговщины. Русские же легенды говорят, что этот исторический персонаж якобы родился в селе Карачарово возле Мурома и оттуда его прозвище Муромец.

Между тем украинские исследователи называют этого богатыря Муровцем, потому что Илько происходил из села Моровск, или по-старому Муромск под Черниговом. Показательно, что эти названия упоминаются в летописях.

Прототипов богатыря Илька может быть несколько. Среди них называют Илью по прозвищу Чобитько. Он был монахом Киево-Печерской лавры, а его мощи до сих пор хранятся там. Кстати, в письменных упоминаниях в XVI веке этого человека называют Ильей Моровлянином.

Еще один былинный герой – Добрыня. О нем есть уже значительно больше записей в письменных источниках Руси. Исторический Добрыня был воеводой, дядей князя Владимира Великого, родным братом Малуши – Владимировой мамы.

Добрыня тоже якобы сначала установил идола Перуна, а затем помогал Владимиру крестить Русь и сбросил идола в реку.

Отсюда, возможно, и возник сюжет былины, где Добрыня побеждает Змея, который в ранне-русском христианстве считался символом язычества.

Что касается Алеши Поповича, то его в Украине называют Алексеем или Олешком. Он тоже является историческим персонажем Киевской Руси. В нескольких летописях рассказывается, что Алексей Попович родом из города Пирятин Полтавской области, был рыцарем и сражался против печенегов и половцев.

Утверждается, будто он убил половецкого хана и его брата. Тверская летопись свидетельствует, что Попович погиб в битве против монголов на реке Калка в 1223 году.

На землях Киевской Руси, будущей Украины, упомянутые былины существовали устно, а потом вообще растворились в других жанрах. Записали же их сюжеты именно в России.

Без сомнения, Киевская Русь существовала в пределах нынешней этнической Украины, но также простиралась и значительно севернее. Так, в ее состав входил тот же Новгород. В итоге северные территории, которые исторически были частью русских земель, жестоко завоевало Московское княжество. Следовательно, власть царя совсем не могла побудить население захваченных территорий к созданию в фольклоре собственных народных героев.

Впоследствии жители городов, которые захватило Московское княжество, таки создало новгородский цикл былин, но он уже существенно отличался по содержанию от киевского.

"Если в киевском цикле – это герой, который готов пойти на самопожертвование ради государства, не имеет корыстных целей, то дух героя новгородского цикла существенно отличается. Там на первом плане материальные ценности, личное превосходство над другими", – рассказал доктор филологических наук Святослав Пилипчук.

Конкретный пример героя из новгородских былин – Василий Буслаев, сын в новгородском цикле. В детстве с ним никто не хотел играть из-за любви к демонстрации собственной силы. Его жестокость и кровавость – это такой формат, который характеризует формирование нового, российского этноса, где совсем другие ценности.

Однако на территории современной Украины ценности, заложенные в русских былинах, никуда не делись. Следовательно, на смену богатырям-защитникам родной земли пришли казаки.

Именно их типажи легли в основу следующего героического эпоса – казацких дум, уникального жанра, которого не имеет ни один другой народ.

Показательно, что в украинской истории каждый новый период дарил национальной культуре новый вид героев современности. Так, после казаков появились Сечевые Стрельцы, повстанцы, гайдамаки, воины УНР, УПА. XXI век продолжил эту линию, и война на Донбассе создала новых рыцарей, о которых пишут песни.

"Это называется эволюция рыцарства. Рыцарство является одной из составляющих этнического поведения украинцев. Это характерно для украинцев, и оно потом принимает новые формы, согласно новым историческим обстоятельствам", – объяснил доктор филологических наук Ярослав Гарасим.

Символом нового героя стал, например, оперный певец Василий Слипак, который оставил театр в Париже, ушел на войну добровольцем и погиб. И таких имен нынешних украинских героев уже сотни и тысячи.

В стране-агрессоре в духе российской пропаганды заявили, что персонажей древнерусских былин якобы нельзя вписывать в современные границы.

Как пишет РБК, профессор кафедры истории России до XIX века исторического факультета МГУ им. Ломоносова, доктор исторических наук Антон Горский заявил, что "когда речь идет о фольклорных персонажах, довольно бессмысленно пытаться их "приурочивать" к современным реалиям". В качестве аргумента россиянин заявил, что во времена, описываемые в былинах, не было ни Украины, ни России, а все персонажи были из разных городов, расположенных на территории современных двух стран.

Со своей стороны доцент исторического факультета МГУ им. Ломоносова, доктор исторических наук Федор Гайда попытался убедить читателей в том, что основные сведения о богатырях выходят из древнерусских былин, которые якобы сохранились в Заонежском крае, на территории современной Карелии. Пропагандист добавил, что украинское устное народное творчество былинных персонажей якобы "не запомнило".

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее историки Украинского института национальной памяти рассказали историю возникновения мифа российской пропаганды о том, что украинцы – это якобы спецоперация Австрийского генштаба. По их словам, выдумка была создана Москвой еще в 1914 году из-за стремления нашего народа получить независимость.