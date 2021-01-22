Украинцам пообещали смену прописки онлайн и создание электронной подписи в несколько кликов

У украинцев появится возможность сменить прописку в режиме онлайн, а также создать электронную подпись в смартфоне всего в несколько кликов.

Об этом заявил глава Министерства цифровой трансформации Михаил Федоров в публикации на OBOZREVATEL. Он уточнил, что изменение места регистрации является самой популярной государственной услугой в нашей стране.

По его мнению, сейчас она – "бюрократизированное и сложное наследие советской системы".

"Мы хотим сделать ее декларативной, когда прямо в смартфоне или на портале вы сможете указать адрес, по которому фактически проживаете, если ваш арендодатель жилья не против вашей прописки у него в квартире. Через "Дію" вы сможете указать его как владельца жилья, он получит уведомление и подтвердит его. А если вы переедете в другое место, он так же легко сможет вас выписать", – объяснил министр.

Также он заявил, что есть намерение отменить в Украине штамп в паспорте о регистрации места жительства и отвязать прописку "от многих жизненных ситуаций, где она действительно не нужна".

По словам Федорова, правительство приняло соответствующее постановление, чтобы начать экспериментальный проект по регистрации и снятию с регистрации места проживания в электронной форме.

"А сейчас мы готовим законопроект. Планируем запустить сервис уже весной на всей территории Украины", – сказал он.

Министр также проинформировал о том, что в рамках создания "государства в смартфоне" разрабатывается возможность создания электронной подписи в мобильном приложении Дія ID. Она необходима для того, чтобы пользоваться государственными услугами можно было даже через смартфон.

"Украинцы получат возможность пользоваться квалифицированной электронной подписью (КЭП) полностью онлайн в несколько кликов на собственном смартфоне", – сказал глава Минцифры.

По его словам, КЭП будет храниться в защищенной среде и гарантировал высокий уровень доверия и безопасности.

"Сейчас мы работаем над разработкой технологии – если ваш биометрический паспорт или ID-карта в "Дії", то при авторизации биометрия лица будет сверяться с биометрией в реестре. И потом будет генерироваться электронная подпись", – уточнил он.

Федоров объяснил, что с "Дією ID" будет проще подписывать различные документы, а также получать административные, коммерческие и финансовые услуги.

"В частности, технология будет интегрироваться с порталом государственных услуг "Дія", кабинетом водителя и кабинетом на портале Пенсионного фонда, банками и страховыми компаниями, мобильными операторами и тому подобное", – сказал он.

Ранее OBOZREVATEL сообщил о том, что уже осенью Украина начнет вхождение в "режим без бумаги".

Госучреждения не смогут требовать у граждан справки, выписки и другие бумажные документы для предоставления услуг, если необходимая информация уже есть в электронном реестре, уточнил Федоров.