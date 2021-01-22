Украинцам назвали дату исторического момента, когда страна войдет в режим "без бумаги"

Осенью 2021 года украинцы станут свидетелями исторического момента – начала официального вхождения страны в режим "без бумаги", когда госучреждения не смогут требовать справки, выписки и другие бумажные документы для предоставления услуг, если необходимая информация уже есть в электронном реестре.

Об этом заявил глава Министерства цифровой трансформации Михаил Федоров в публикации на OBOZREVATEL. Он уточнил, что уже разрабатывается рамочный закон, который сделает это возможным.

"Мы работаем для того, чтобы обеспечить необходимой IT-инфраструктурой все государственные органы. Совершенствуем законодательство и создаем цифровые решения. В частности, участвуем в разработке законопроекта, который позволит запустить платформу для развертывания реестров, а также закона об "облаках", что откроет рынок облачных технологий и новые возможности для хранения данных", – сказал он.

Кроме того, по информации министра, разработаны изменения в закон, которые позволят закрепить статус электронных документов на законодательном уровне и сделать их полными аналогами бумажных – они уже находятся на рассмотрении в соответствующем комитете Рады.

Ранее OBOZREVATEL сообщил о том, что с 14 декабря в Украине с помощью приложения "Дія" можно получить выплаты для физических лиц предпринимателей и наемны​​х сотрудников из-за карантина.

При этом в работе сервиса возможны перебои из-за большого количества желающих ФЛП подать заявление на помощь, уточнил Федоров.